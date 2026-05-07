Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

MEB tarafından yapılan LGS sınavı, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde belirleyici rol oynuyor. Öğrenciler liseye geçişteki bu önemli süreç için heyecan içindeyken 2026 LGS ne zaman yapılacak, giriş belgeleri ne zaman ve nasıl sorgulanır? gibi sorular araştırılıyor. Bu yıl sınav tarihinin değişikliğe uğraması ve ilk kez yapılacak yenilikler ile 2026 LGS süreci ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 15:09
MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için kritik bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl da yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uygulanmaya hazırlanıyor. MEB tarafından açıklanan sınav takvim tarihinde bu yıl değişikliğe gidilirken, 2026 LGS sürecinde ilk kez uygulanacak yenilikler de dikkat çekti.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VE NASIL ALINACAK?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

Öğrencilerin sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK? TARİH DEĞİŞTİ!

Açıklanan takvime göre 2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

LGS SINAVINDA İLK KEZ UYGULANACAK YENİLİKLER NELER?

MEB, 2026 LGS kapsamında önemli bir yeniliği de hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez, özel gereksinimli öğrencilere destek olacak okuyucu ve kodlayıcılar, özel bir eğitimden geçen öğretmenler arasından seçilecek.

"Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler, sınav sırasında görev alacak. Bu uygulama ile fırsat eşitliği güçlendirilirken, öğrencilerin sınav performanslarının daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefleniyor.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ: LGS ne zaman yapılacak, sınava ne kadar kaldı? LGS sınavında ilk kez uygulanacak yenilikler neler?

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK DESTEKLER

LGS 2026 kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için çeşitli destekler sağlanacak. Bu destekler arasında ek süre, tek kişilik salon, okuyucu ve kodlayıcı desteği gibi uygulamalar yer alıyor.

Görme, işitme, zihinsel yetersizlik veya farklı öğrenme güçlükleri olan öğrenciler için sınav koşulları, bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenecek. Ayrıca evde veya hastanede eğitim alan öğrenciler için sınav hizmeti bulundukları ortamda sunulacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB #LGS