Liselere Geçiş Sistemi 2026 Son Durum | LGS hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle öğrencilerin "2026 LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanacak?" soruları yanıt buldu. İşte adayların lise yerleştirmelerinde belirleyici rol oynayacak merkezi sınava dair ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.05.2026 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 15:46
2026 Mart-Nisan aralığında tamamlanan başvuruların ardından LGS sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvim LGS sınav giriş bilgileri ve sınav tarihi hakkındaki tarihleri netleştirdi. Böylece Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili sürece dair detaylar ön plana çıktı.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VE NASIL ALINACAK?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

2026 LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri de aynı gün paylaşılacak.

Tercih işlemlerinin ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
