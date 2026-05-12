MEB 2026 LGS TAKVİMİ || LGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanacak?

MEB 2026 LGS TAKVİMİ || LGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavı, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin liseye geçişlerinde belirleyici bir rol oynuyor. 2026 Mart-Nisan aralığında tamamlanan başvuruların ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki 2026 LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanacak?

Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 15:09
Liselere Geçiş Sistemi, bu yıl da yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uygulanmaya hazırlanıyor. MEB tarafından açıklanan takvim ve duyurular LGS sınav ve tercih süreci hakkındaki bilgileri netleştirdi. Böylece binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek 2026 LGS sınav süreci ön plana çıktı.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VE NASIL ALINACAK?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

Öğrencilerin sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

2026 LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri de aynı gün paylaşılacak.

Tercih işlemlerinin ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK DESTEKLER

LGS 2026 kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için çeşitli destekler sağlanacak. Bu destekler arasında ek süre, tek kişilik salon, okuyucu ve kodlayıcı desteği gibi uygulamalar yer alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
