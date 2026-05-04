Okullar ne zaman kapanacak, son gün ne zaman, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 YAZ TATİLİ TAKVİMİ

Okullar ne zaman kapanacak, son gün ne zaman, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 YAZ TATİLİ TAKVİMİ

2026 Mayıs ayına girilmesiyle okulların ne zaman kapanacağı araştırmaları hız kazanırken, öğrenciler yaz tatiline kaç gün kaldığını hesaplamaya başladı. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi hem öğrenciler hem de veliler için yol gösterici durumda. Bu takvime göre tatil planı hazırlıkları da ön plana çıkarken yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? gibi sorular sık sık aratılıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:58
2025-2026 eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girilmişken, bir yandan derslerini tamamlarken diğer yandan yaklaşan yaz tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve tatil planı yapan aileler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler ön plana çıktı. Öğrenciler, çalacak son zil ile birlikte uzun bir eğitim maratonunu tamamlamış olacak. Böylece tatil dönemi öğrencilerin hem dinlenmesi hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine zaman ayırması açısından büyük önem taşıyor.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren yaklaşık üç ay sürecek olan uzun yaz tatili resmen başlamış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek. Veliler ise çocuklarının yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler de uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu süreçle birlikte okullarda eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak

2026 KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yaz tatiline resmi olarak adım atacak.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
