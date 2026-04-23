Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? 2026 MEB takvimi açıklandı!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte 2026 yılında okulların ne zaman kapanacağı araştırmaları hız kazanırken, öğrenciler yaz tatiline kaç gün kaldığını hesaplamaya başladı. Bir yandan derslerini tamamlarken, diğer yandan yaklaşan yaz tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve tatil planı yapan aileler için MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine ait tarihler merakla takip ediliyor. İşte yaz tatilinin başlangıcı, karne günü ve son zil sesine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:22
2026 yaz tatili tarihlerinin MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi, hem öğrenciler hem de veliler için yol gösterici durumda. Öğrenciler için eğitim dönemi; sınavlar, projeler ve karne heyecanıyla dolu geçiyor. Tatil dönemi ise öğrencilerin hem dinlenmesi hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine zaman ayırması açısından büyük önem taşıyor. Öğrenciler, çalacak son zil ile birlikte uzun bir eğitim maratonunu tamamlamış olacak.

2026'DA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yaz tatiline resmi olarak adım atacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında, okulların Eylül ayının ikinci haftasında açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
