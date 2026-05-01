Trend Galeri Trend Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte 2026 yılında okulların ne zaman kapanacağı araştırmaları hız kazanırken, öğrenciler yaz tatiline kaç gün kaldığını hesaplamaya başladı. 2026 yaz tatili tarihlerinin MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi, hem öğrenciler hem de veliler için yol gösterici durumda. İşte yaz tatilinin başlangıcı, karne günü ve son zil sesine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 01.05.2026 15:44
Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

Bir yandan derslerini tamamlarken, diğer yandan yaklaşan yaz tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve tatil planı yapan aileler için MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine ait tarihler merakla takip ediliyor. Tatil dönemi öğrencilerin hem dinlenmesi hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine zaman ayırması açısından büyük önem taşıyor. Öğrenciler, çalacak son zil ile birlikte uzun bir eğitim maratonunu tamamlamış olacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren yaklaşık üç ay sürecek olan uzun yaz tatili resmen başlamış olacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yaz tatiline resmi olarak adım atacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2026 yaz tatili tarihleri
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
