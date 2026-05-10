YAZ TATİLİ ne zaman başlayacak, karneler hangi gün alınacak? MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için 2025-2026 eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girilmişken, 2026 yaz tatili ve okulların kapanış tarihi gündemdeki yerini arttırdı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre eğitim yılının bitiş tarihi ve karne günü kesinleşti. İşte son zil sesi ve yaz tatilinin başlangıcına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 10.05.2026 17:56
2026 yaz tatili için geri sayıma başladı. Havaların ısınması ve bahar ayları ile öğrenciler okulların kapanması için heyecan duymaya başladı. MEB takvimi ise öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yol gösterici bir durumda olmasıyla öne çıkıyor. Böylece tatil planları yapılmaya başlanırken, okulların kapanması ile 2025 Eylül ayında başlayan eğitim maratonu sona erecek.

2026 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek.

Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE KAÇ GÜN KALDI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Bu tarihin ardından okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

Bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2026 baz alındığında, yaz tatiline yaklaşık 47 gün kaldı.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör