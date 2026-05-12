Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

"2026 Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu arama motorlarında ön plana çıkıyor. Bir yandan derslerini tamamlarken, diğer yandan yaklaşan yaz tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve tatil planı yapan aileler için MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine ait tarihler merakla araştırılıyor. İşte karne günü ve son zil sesine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 09:49
MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelişi ile öğrenciler 2026 yaz tatili için heyecanlı bekleyiş içinde. Veliler ise tatil planlamaları ve erken rezervasyon dönemi için harekete geçmiş durumda. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim, okulların kapanacağı tarihler hakkında öğrencilere ve velilere yol gösterici bir rehber olarak ön plana çıktı. 2025 Eylül ayında başlayan eğitim maratonunun sonuna dair bilgiler netleşti.

MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karnelerin alımı 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.

MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından açıklanan takvimle 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Bu tarihin ardından okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

MEB 2026 YAZ TATİLİ TARİHLERİ || Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör