MEB-AGS 2026 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Öğretmen Adayları Dikkat!

Öğretmen adayları için oldukça önemli olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. 2026 AGS süreci yaklaşıyorken MEB tarafından açıklanan duyurular ve takvim detayları adayların gündeminde yer alıyor. Böylece atama sürecini bekleyen binlerce aday için kritik bir öneme sahip olan sınava ilişkin tarih ve başvuru detayları ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 15:45
2026 Mayıs ayına giriş ile AGS sınavı başvuru süreci de hız kazandı. Adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabulünde önemli bir aşama olarak öne çıkan AGS sınavına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 2026 MEB-AGS başvuru ve sınav sürecine yönelik bu yoğun merak ile sürece dair detaylar da paylaşıldı.

2026 MEB-AGS BAŞVURU SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru işlemleri 8 – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sınav sürecine katılım sağlayabilecek.

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 yılı takvimine göre 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
