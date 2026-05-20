MEB-AGS SINAV TAKVİMİ | 2026 AGS başvuru tarihleri neler, bitti mi, geç başvuru günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyenlerin katılım sağlayacağı 2026 AGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece "AGS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav hangi tarihte yapılacak?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile sınav ve başvuru sürecine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 17:05
Millî Eğitim Akademisi'ne girişte belirleyici bir rol oynayan AGS sınavı için geri sayım başladı. Böylece 2026 MEB-AGS başvuru ekranı, sınav ve sonuç tarihi detaylarına dair merak edilen tüm gelişmeler adayların gündeminde yer aldı. ÖSYM tarafından netleşen bilgiler ile sınav süreci ön plana çıktı.

2026 MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 MEB AGS başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Geç başvurular ise 3 Haziran 2026 tarihinde tek gün olarak alınacak.

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN YAPILACAK?

2026 MEB-AGS sınavı, 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

Sınav, genel kültür, genel yetenek ve pedagojik bilgilerden oluşan 80 soruluk bir testten oluşacak. Adaylara bu soruları yanıtlamaları için 110 dakika süre tanınacak.

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS 2026 sonuç tarihi, 12 Ağustos 2026 olarak açıklanmıştır. Sonuçlar, atama sürecinin başlangıcını belirleyecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör