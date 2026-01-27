Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS BAŞVURULARI SONA ERDİ! MEB 10 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS sürecinde başvuru aşaması tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları için e-Devlet üzerinden alınan başvurular sona ererken, gözler sonuçlara çevrildi. Akademide hazırlık eğitimi alacak 10 bin öğretmen adayı için daha önce açıklanan branş ve kontenjan dağılımları doğrultusunda değerlendirme süreci başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye geçti. MEB AGS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:31
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında öğretmen adayları için önemli bir süreç tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılacak adayların yer alacağı asıl ve yedek listelerin ilan edileceği tarih merak konusu oldu.

ASİL-YEDEK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek kazanılmış hak oluşturmayacak.

AGS KONTENJANLARI

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:

"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."

MEB AGS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

