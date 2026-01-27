MEB AGS BAŞVURULARI SONA ERDİ! MEB 10 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS sürecinde başvuru aşaması tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları için e-Devlet üzerinden alınan başvurular sona ererken, gözler sonuçlara çevrildi. Akademide hazırlık eğitimi alacak 10 bin öğretmen adayı için daha önce açıklanan branş ve kontenjan dağılımları doğrultusunda değerlendirme süreci başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye geçti. MEB AGS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?