MEB AGS BAŞVURULARI SONA ERDİ! MEB 10 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AGS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.