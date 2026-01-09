Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR: MEB AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve başvuru takvimi netleşti. Milli Eğitim Akademisi sürecine hazırlanan adayların yakından takip ettiği atamalarda, ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) 400 bini aşkın aday katılım sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte branşlara ayrılan kontenjanlar duyurulurken, başvuruların alınacağı tarihler de kesinlik kazandı. Peki, AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasında branş dağılımı nasıl? İşte kontenjanlara dair tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:12
AGS öğretmen ataması kapsamında kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı, başvuru takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi için birçok branşta alım yapılacağını duyurdu. Her alan için kontenjan kadar asıl, en fazla yüzde 10 oranında da yedek aday belirlenecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, AGS öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026'da başlayacak ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamdan yapılacak, süresi içinde tamamlanmayan işlemler geçerli sayılmayacak.

Başvurular, ilan edilen branş ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan alması şartı aranacak. Her alan için kontenjan kadar asıl, en fazla yüzde 10 oranında yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda seçim bilgisayar kurasıyla yapılacak.

AGS BRANŞ BAZLI KONTENJANLAR

Millî Eğitim Akademisinde öğretmen adaylarının alacağı hazırlık eğitimi için belirlenen kontenjanlar, öğretmenlik alanlarına göre net olarak paylaştırıldı. Toplamda 10 bin öğretmen adayının yerleştirileceği eğitim programında, en fazla kontenjan ayrılan branşlar ve sayıları şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan

Her branş için asıl aday sayısı kontenjanla sınırlı tutulacak ve asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecek; yedek aday listesi ise müktesep hak sağlamayacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR, 30 OCAK'TA İLAN EDİLECEK

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

MEB AGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

