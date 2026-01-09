MEB AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR: MEB AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

AGS BRANŞ BAZLI KONTENJANLAR

Millî Eğitim Akademisinde öğretmen adaylarının alacağı hazırlık eğitimi için belirlenen kontenjanlar, öğretmenlik alanlarına göre net olarak paylaştırıldı. Toplamda 10 bin öğretmen adayının yerleştirileceği eğitim programında, en fazla kontenjan ayrılan branşlar ve sayıları şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan

Her branş için asıl aday sayısı kontenjanla sınırlı tutulacak ve asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecek; yedek aday listesi ise müktesep hak sağlamayacak.