MEB AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR: MEB AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve başvuru takvimi netleşti. Milli Eğitim Akademisi sürecine hazırlanan adayların yakından takip ettiği atamalarda, ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) 400 bini aşkın aday katılım sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte branşlara ayrılan kontenjanlar duyurulurken, başvuruların alınacağı tarihler de kesinlik kazandı. Peki, AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasında branş dağılımı nasıl? İşte kontenjanlara dair tüm ayrıntılar…