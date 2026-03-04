Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS ÖZEL EĞİTİM ÖABT ÖRNEK SORU-CEVAPLARI | MEB AGS ÖABT Özel Eğitim örnek soru kitapçığı yayında!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) "Özel Eğitim" alanı için örnek soru kitapçığı yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan örnek sorular, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılacak adaylar için hazırlandı. 2026 MEB AGS ÖABT Özel Eğitim sınavı, bu yıl 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. İşte, 2026 MEB AGS ÖABT Özel Eğitim Alanı örnek soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 22:52
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ÖABT "Özel Eğitim" alanına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bu örnek sorular, sınava hazırlanan öğretmen adaylarına rehberlik edecek. 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak sınav öncesi adaylar, örnek soru ve cevaplara ÖSYM'nin internet sitesinden kolayca erişebilecek.

ÖABT'DE SORU YAPISI KORUNDU, ÖZEL EĞİTİM ALANI EKLENDİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) soru sayısı 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

ÖABT sınav süresi 2025 yılında olduğu gibi ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlâk bilgisi/İmam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

2026-MEB-AGS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT): ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI!

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz 2026 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) "Özel Eğitim" alanı için örnek sorular hazırlanmıştır.

2026-MEB-AGS ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'DE "EĞİTİM BİLİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ" BAŞLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihî, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

