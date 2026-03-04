MEB AGS ÖZEL EĞİTİM ÖABT ÖRNEK SORULAR | MEB AGS ÖABT Özel Eğitim örnek soru kitapçığı görüntüleme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) "Özel Eğitim" alanı için örnek soru kitapçığı yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan örnek sorular, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılacak adaylar için hazırlandı. 2026 MEB AGS ÖABT Özel Eğitim sınavı, bu yıl 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. İşte, 2026 MEB AGS ÖABT Özel Eğitim Alanı örnek soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...