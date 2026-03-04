MEB AGS ÖZEL EĞİTİM ÖABT ÖRNEK SORULAR | MEB AGS ÖABT Özel Eğitim örnek soru kitapçığı sorgulama sayfası

ÖABT'DE SORU YAPISI KORUNDU, ÖZEL EĞİTİM ALANI EKLENDİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) soru sayısı 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

ÖABT sınav süresi 2025 yılında olduğu gibi ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlâk bilgisi/İmam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

