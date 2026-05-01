MEB AGS SINAV TAKVİMİ: AGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 yılı takviminin duyurulmasıyla birlikte öğretmen adaylarının odağındaki başlıca konulardan biri haline geldi. Yeni sistem kapsamında uygulanacak olan bu sınav, adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabulünde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Atama sürecini bekleyen binlerce kişi için kritik öneme sahip olan sınava ilişkin tarih ve başvuru detayları da netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 22:41
2026 MEB-AGS BAŞVURU SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru işlemleri 8 – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sınav sürecine katılım sağlayabilecek.

AGS SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 yılı takvimine göre 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH

Sınava ilişkin değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.