Trend Galeri Trend Yaşam

MEB duyurdu: 2026 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Karne günü netleşti!

2026 yaz tatili, eğitim yılının yorgunluğunu geride bırakmak isteyen milyonlarca öğrenci için büyük bir öneme sahip. Bu sebeple okulların ne zaman kapanacağına dair sorular gündemde. MEB'in açıkladığı takvim ile öğrencilerin heyecanla beklediği karne günü ve yaz tatiline dair detaylar…

Giriş Tarihi: 31.03.2026 11:33
Öğrencilerin heyecanla beklediği 2026 yaz tatili tarihi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 Eylül tarihinde başlayan okul serüveni 2026 Haziran'da tamamlanacak. Böylece öğrenciler için uzun ve yoğun geçen eğitim dönemi sona erecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre eğitim süreci şu şekilde ilerledi:

  • Birinci dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026
  • Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026
  • İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
  • İkinci ara tatil: 16 – 20 Mart 2026
2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatili, karnelerin dağıtıldığı 26 Haziran 2026 günü itibarıyla başlayacak. Öğrenciler bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline girecek

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği karne günü, okulların kapanacağı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma sabahı gerçekleştirilecek.

Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak. Böylece öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri performansın karşılığını alacak.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı için henüz resmi tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllar göz önüne alındığında, okulların Eylül 2026'da açılması bekleniyor.