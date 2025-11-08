Trend
MEB İLK ARA TARİHLERİ 2025-2026 || Okullar ne zaman açılacak, kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre başlayan Kasım ara tatili, öğrenciler için kısa bir soluklanma fırsatı sundu. Toplam 9 gün süren ara tatilin keyfini süren milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman yeniden açılacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil kaç gün sürecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in resmi çalışma takvimine göre ders başı yapılacak o tarih:
