MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?
MEB ortak sınav konu ve soru dağılımı tablosu yayımlandı. İlk kez geçtiğimiz sene 6. ve 9. sınıf seviyelerinde uygulanan sınavlar bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 1. dönem 1. yazılı sınavlarına kısa bir süre kala soru ve konu dağılımları öğrencilere rehber olacak. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin ortak sınav konuları yayında. Peki, 2024-2025 ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak?
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:52