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MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

MEB ortak sınav konu ve soru dağılımı tablosu yayımlandı. İlk kez geçtiğimiz sene 6. ve 9. sınıf seviyelerinde uygulanan sınavlar bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 1. dönem 1. yazılı sınavlarına kısa bir süre kala soru ve konu dağılımları öğrencilere rehber olacak. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin ortak sınav konuları yayında. Peki, 2024-2025 ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak?

Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:52
MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

MEB ortak sınav tarihlerine kısa bir süre kaldı. Tüm sınıf düzeylerinde ve 81 ilde ortak uygulanacak sınav için konu dağılımları MEB tarafından yayımlandı.Sınav öncesinde paylaşılan tablo odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. İşte ortak sınav konu ve soru dağılımı PDF

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIMLARI YAYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024 - 2025) yayınlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 1. Dönem 1. Yazılı konu soru dağılımları https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin konu dağılımları, tablolar üzerinden incelenebilecek.

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI
Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:
"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları
7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI PDF VE SINAV TARİHLERİ: 2024-2025 ortak sınavları ne zaman, hangi konular dahil olacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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