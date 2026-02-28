MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları ne zaman gerçekleşecek?

İkinci yarıyılın başlamasıyla birlikte okullarda gerçekleştirilecek ortak sınavların tarihleri de belli olmaya başladı. Öğrenciler, ikinci dönemin ilk yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri açıklandı. Bunun yanı sıra, sınavlarda ele alınacak konu başlıkları ve soru dağılımını gösteren örnek çizelgeler de erişime sunuldu.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|7 Nisan 2026 Salı
|6. sınıf
|Türkçe
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|6. sınıf – 8. sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. sınıf
|Matematik
|10 Nisan 2026 Cuma
|10. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|2 Haziran 2026 Salı
|7. sınıf
|Matematik
|3 Haziran 2026 Çarşamba
|9. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.