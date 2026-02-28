Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları ne zaman gerçekleşecek?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları ne zaman gerçekleşecek?

İkinci yarıyılın başlamasıyla birlikte okullarda gerçekleştirilecek ortak sınavların tarihleri de belli olmaya başladı. Öğrenciler, ikinci dönemin ilk yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri açıklandı. Bunun yanı sıra, sınavlarda ele alınacak konu başlıkları ve soru dağılımını gösteren örnek çizelgeler de erişime sunuldu.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:30