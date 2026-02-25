MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2. DÖNEM: MEB 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 ikinci dönem ortaöğretim ve lise ortak sınavlarının tarihleri açıklandı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri, birinci ortak sınavlara hazırlanmak için planlı bir çalışma sürecine başladı. Yayımlanan örnek konu ve soru dağılım tabloları, öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermesi gerektiğini görmesini sağlıyor.