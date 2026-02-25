Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2025-2026 eğitim yılı 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman, soru dağılımı nasıl?

2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle birlikte ortaöğretim ve lise öğrencileri, ortak sınav takvimini yakından takip ediyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde öğrenciler, sınav tarihlerine göre hazırlıklarını planlamaya başladı.

2026 ikinci dönem ortaöğretim ve lise ortak sınavlarının tarihleri açıklandı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri, birinci ortak sınavlara hazırlanmak için planlı bir çalışma sürecine başladı. Yayımlanan örnek konu ve soru dağılım tabloları, öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermesi gerektiğini görmesini sağlıyor.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bazı sınıflar için ortak sınav tarihleri netleşti.

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Tarih Sınıf Ders
7 Nisan 2026 Salı 6. sınıf Türkçe
8 Nisan 2026 Çarşamba 6. sınıf – 8. sınıf Matematik
9 Nisan 2026 Perşembe 10. sınıf Matematik
10 Nisan 2026 Cuma 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ÖRNEK TABLOLAR YAYIMLANDI

Ortak sınavlar için hazırlanan örnek konu–soru dağılım tabloları erişime açıldı. Tablolar, soru sayılarının ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına rehberlik edecek.

Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda kullanılacak tablo, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya göre hazırlanarak uygulanacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.

Tarih Sınıf Ders
2 Haziran 2026 Salı 7. sınıf Matematik
3 Haziran 2026 Çarşamba 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.