Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026 || MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026 || MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle birlikte ortaöğretim ve lise öğrencileri, ortak sınav takvimini yakından takip ediyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde öğrenciler, sınav tarihlerine göre hazırlıklarını planlamaya başladı.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:23