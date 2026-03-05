Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ || 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler ise sınavların hangi gün yapılacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 16:06