Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

İkinci yarıyılın başlamasıyla birlikte okullarda gerçekleştirilecek ortak sınavların tarihleri de belli olmaya başladı. Öğrenciler, ikinci dönemin ilk yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri açıklandı. Bunun yanı sıra, sınavlarda ele alınacak konu başlıkları ve soru dağılımını gösteren örnek çizelgeler de erişime sunuldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:49
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda ikinci dönemin ilk yazılı sınav tarihleri açıklandı. 2 Şubat'ta başlayan yeni dönemde milyonlarca öğrenci ortak sınavlara odaklanmış durumda. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların takvimi netleşirken, sınavlarda yer alacak konulara dair örnek ünite içerikleri ve soru dağılım çizelgeleri de paylaşıldı.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bazı sınıflar için ortak sınav tarihleri netleşti.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Tarih Sınıf Ders
7 Nisan 2026 Salı 6. sınıf Türkçe
8 Nisan 2026 Çarşamba 6. sınıf – 8. sınıf Matematik
9 Nisan 2026 Perşembe 10. sınıf Matematik
10 Nisan 2026 Cuma 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

ÖRNEK TABLOLAR YAYIMLANDI

Ortak sınavlar için hazırlanan örnek konu–soru dağılım tabloları erişime açıldı. Tablolar, soru sayılarının ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına rehberlik edecek.

Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda kullanılacak tablo, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya göre hazırlanarak uygulanacak.

2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI (2025 - 2026) İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2.dönem 1.yazılıları hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.

2. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Takvimi

Tarih Sınıf Ders
2 Haziran 2026 Salı 7. sınıf Matematik
3 Haziran 2026 Çarşamba 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.