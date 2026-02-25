MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle birlikte ortaöğretim ve lise öğrencileri, ortak sınav takvimini yakından takip ediyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde öğrenciler, sınav tarihlerine göre hazırlıklarını planlamaya başladı.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|7 Nisan 2026 Salı
|6. sınıf
|Türkçe
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|6. sınıf – 8. sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. sınıf
|Matematik
|10 Nisan 2026 Cuma
|10. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|2 Haziran 2026 Salı
|7. sınıf
|Matematik
|3 Haziran 2026 Çarşamba
|9. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.