MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf 2. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler ise sınavların hangi gün yapılacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:37
Ortaokul ve lise düzeyinde uygulanacak ortak sınavlar için gözler ikinci dönem takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin gireceği ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğrenciler sınav tarihlerini dikkate alarak ders çalışmalarını planlıyor.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bazı sınıflar için ortak sınav tarihleri netleşti.

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Tarih Sınıf Ders
7 Nisan 2026 Salı 6. sınıf Türkçe
8 Nisan 2026 Çarşamba 6. sınıf – 8. sınıf Matematik
9 Nisan 2026 Perşembe 10. sınıf Matematik
10 Nisan 2026 Cuma 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ÖRNEK TABLOLAR YAYIMLANDI

Ortak sınavlar için hazırlanan örnek konu–soru dağılım tabloları erişime açıldı. Tablolar, soru sayılarının ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına rehberlik edecek.

Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda kullanılacak tablo, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya göre hazırlanarak uygulanacak.

2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI (2025 - 2026) İÇİN TIKLAYINIZ!

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.

Tarih Sınıf Ders
2 Haziran 2026 Salı 7. sınıf Matematik
3 Haziran 2026 Çarşamba 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.