MEB personel alımı başvuruları başladı! Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bugün yapılan duyuruyla birlikte başvuru süreci başladı. İşte MEB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve son tarih.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 10:48