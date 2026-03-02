Trend Galeri Trend Yaşam MEB personel alımı başvuruları başladı! Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bugün yapılan duyuruyla birlikte başvuru süreci başladı. İşte MEB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve son tarih.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 10:48
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli illerde yer alan eğitim ve uygulama merkezlerinde 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen gibi çeşitli branşlarda alımı yapılacak olan personele ilişkin başvuru süreci bugün başladı. İşte, Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı;

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, 2 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) başlayıp 6 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 903 (dokuz yüz üç) adet sözleşmeli; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları 2024 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları 2024 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları 2024 yılı KPSSP94 puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacaktır.
3. 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.
4. Herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılanların başvuruları geçersiz sayılacak, tespit edilmesi halinde göreve başlamış olsalar dahi bu durumda olanların yerleştirmeleri iptal edilecektir.
5. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacak olup bu kişilerle sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmuyor olmak.

8. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
9. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
10. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
11. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
12. Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
13. Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya https://personel.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Branş bazında özel şartlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

MEB PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılacak alıma ilişkin kılavuz meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayınlandı.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları 13 Mart'ta ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçları kariyerkapisi.gov.tr/isealim , www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.