Trend Galeri Trend Yaşam MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda, ikinci dönemin bitiş tarihi ve yaz tatiline ilişkin detaylar netlik kazandı. İşte MEB takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih ve eğitim yılının kapanış süreci…

Giriş Tarihi: 06.02.2026 07:41
MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

Yaz tatiline geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında eğitim maratonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, okulların kapanış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yerini aldı. İkinci dönemin bitişiyle birlikte yaz tatilinin başlayacağı tarih de netleşmiş oldu.

MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

MEB takvimine göre ara tatil ve bayram birleşimi şu şekildedir:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Toplam Tatil Süresi: Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün.

MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

RAMAZAN BAYRAMI DA BU TARİHLERDE İDRAK EDİLECEK

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hemen sonuna ve içine denk geliyor:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatil içinde)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. ve 3. Gün: 21-22 Mart 2026 (Hafta sonu)

MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre yaz tatili başlangıcı yani okulların kapanışı 26 Haziran 2026 tarihi olarak belirlendi.

MEB TAKVİMİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 2.dönem eğitim faaliyetleri ne zaman bitecek?