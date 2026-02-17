Trend Galeri Trend Yaşam MEB TATİL TARİHLERİ 2026: İkinci ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte ders yoğunluğuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler, "2. ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, mart ayında gerçekleşecek olan bahar tatili hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte MEB çalışma takvimine göre okullarda uygulanacak olan ikinci ara tatil tarihleri ve yaz tatili öncesindeki son mola dönemine dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:21
Türkiye genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 eğitim yılının ikinci yarısı tüm hızıyla devam ediyor. Sınav haftaları ve projelerle geçen yoğun tempoda bir nefes alma noktası olan ara tatil uygulaması, bu yıl da bahar aylarında uygulanacak.

MEB TAKVİMİNE GÖRE 2. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaklaşık bir haftalık bir dinlenme sürecine girecekler.

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Toplam Tatil Süresi: Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün.

RAMAZAN BAYRAMI DA BU TARİHLERDE İDRAK EDİLECEK

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hemen sonuna ve içine denk geliyor:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatil içinde)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. ve 3. Gün: 21-22 Mart 2026 (Hafta sonu)

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre yaz tatili başlangıcı yani okulların kapanışı 26 Haziran 2026 tarihi olarak belirlendi.