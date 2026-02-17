Trend Galeri Trend Yaşam MEB TATİL TARİHLERİ 2026: İkinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

MEB TATİL TARİHLERİ 2026: İkinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte ders yoğunluğuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler, "2. ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, mart ayında gerçekleşecek olan bahar tatili hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte MEB çalışma takvimine göre okullarda uygulanacak olan ikinci ara tatil tarihleri ve yaz tatili öncesindeki son mola dönemine dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 18:10