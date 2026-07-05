Medeniyetimizin hafızasını yeniden yazdı! İlim peşinde bir ömür

300 BİN YAZMA ESERİN İZİNİ SÜRDÜ
Hayatını İslam bilim tarihini aydınlatmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, araştırmaları boyunca yaklaşık 300 bin yazma eseri tek tek inceleyerek alanında benzeri görülmemiş bir çalışmaya imza attı. İstanbul'dan Kahire'ye, Şam'dan Paris'e, Londra'dan Vatikan'a kadar dünyanın sayılı kütüphanelerini dolaşan Sezgin, unutulmaya yüz tutmuş el yazmalarını yeniden bilim dünyasına kazandırdı. Uzun yıllar süren titiz araştırmaları sayesinde Müslüman bilim insanlarının astronomiden matematiğe, tıptan coğrafyaya kadar birçok alandaki öncü çalışmaları belgeleriyle ortaya konuldu.
27 DİL BİLİYORDU KAYNAKLARI ASLINDAN OKUDU
Araştırmalarındaki en büyük gücü dil bilgisi oldu. Arapça, Süryanice, İbranice, Latince, Farsça ve Almanca başta olmak üzere 27 dili bilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, kaynakları tercümelerden değil, orijinal nüshalarından okuyordu. Bu sayede farklı medeniyetlere ait eserleri karşılaştırabiliyor, bilim tarihine ilişkin pek çok yanlış bilgiyi ilmî delillerle düzeltebiliyordu. Yakın çevresinin aktardığına göre, dünyanın bir yerinde İslam bilim tarihine ait önemli bir yazma eser bulunduğu haberini aldığında vakit kaybetmeden yola çıkıyor, tek bir el yazmasını incelemek için binlerce kilometre yol gidiyordu.
EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BAZILARI
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Müslüman bilim insanlarının insanlık tarihine sunduğu katkıları gözler önüne seren eşsiz bir müzedir. Müzede sergilenen alet ve cihazlar, İslam coğrafyasında yazılmış orijinal yazma eserlerdeki tarif ve çizimlere sadık kalınarak yeniden üretilen maket ve replikalardan oluşur. Müzede sergilenen öne çıkan 10 önemli eser ve bu eserlerin arkasındaki ilk mucitleri ve geliştiricileri şunlardır: