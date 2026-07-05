Medeniyetimizin hafızasını yeniden yazdı! İlim peşinde bir ömür

Bitlis'ten Frankfurt'a uzanan ilim yolculuğunda tek bir davanın peşinden yürüyen büyük bilim insanı, vefatının 8'inci yılında rahmet ve minnetle anılıyor. Geride ise gelecek yüzyıllara ışık tutacak eserler, müzeler ve hakikatin peşinde yürüyen nesillere emanet ettiği sarsılmaz bir ilim mirası bıraktı

Bazı insanlar yaşadıkları döneme iz bırakır, bazıları ise asırlar sonra bile yol gösteren bir medeniyetin hafızasına dönüşür. Prof. Dr. Fuat Sezgin de ömrünü böyle bir ideale adayan isimlerden biriydi. Hayatı boyunca tek bir cümlenin peşinden yürüdü: "İslam medeniyetinin bilim tarihindeki gerçek yerini bütün dünyaya göstermek." Bunun için kıtalar dolaştı, kütüphanelerde yıllarını geçirdi, yaklaşık 300 bin yazma eseri tek tek inceledi, unutulmuş el yazmalarının izini sürdü. Astronomiden tıbba, matematikten coğrafyaya kadar yüzlerce alanda Müslüman âlimlerin insanlığa kazandırdığı birikimi ilmî delillerle ortaya koyarak, yıllarca sorgulanmadan kabul edilen Batı merkezli tarih anlayışını temelden sarstı.

BİTLİS'TEN DOĞAN İLİM GÜNEŞİ

24 Ekim 1924'te Bitlis'te dünyaya gelen Prof. Dr. Fuat Sezgin, ilkokulu Doğubayazıt'ta, ortaokul ve liseyi Erzurum'da okuduktan sonra 1934'te İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren hep mühendis olma hayalleri kuran Sezgin, bir tavsiye üzerine katıldığı İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsünde görev alan Alman doğu bilimci Hellmut Ritter'in verdiği bir seminer sonrasında akademik hayatının yönünü değiştirdi. Sezgin burada, alanının en önemli uzmanlarından kabul edilen Ritter'in öğrencisi olarak, hocasının bilimlerin temelinin İslam bilimlerine dayandığını belirtmesi üzerine bu alana yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 1951'de mezun olan Sezgin, Arap Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaşarak 1954'te "Buhari'nin Kaynakları" adlı teziyle doktorasını tamamladı. Sezgin bu teziyle, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin (810-870) bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.