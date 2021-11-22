MediaTek Dimensity 9000 işlemcisini tanıttı! Dimensity 9000 MT6983’ün özellikleri nedir?

MediaTek, 2022 yılı içinde bir dizi amiral gemisi telefonda kullanılabilecek Dimensity 9000 yonga setini duyurdu. Dünyanın ilk 4nm işlemcisi olması ve sahip olduğu özelliklerle beraber Apple'ın A15 işlemcisine kafa tutar ölçüde olan Dimensity 9000'in, öte yandan iPhone 14'te yer alması beklenen Apple A16 Bionic işlemcisinin ritminde olduğu da iddia ediliyor.

MediaTek, Dimensity 9000 ile beraber 4 nm'lik üretim sürecine geçişinde bulunurken, bunun yanı sıra çekirdek frekanslarını da yükseltiyor. İşlemcide 3.05 GHz saat hızında çalışan 1 adet yüksek performanslı Cortex-X2 çekirdeği yer alırken, onu 2.85 GHz hızında çalışan 3 Cortex-A710 çekirdeği ve 1.8 GHz frekanslı 4 adet verimlilik odaklı Cortex-A510 çekirdeği bulunuyor.

Bunlara ek olarak yonga setinde 10 çekirdekli yapıda tasarlanmış Arm Mali-G710 GPU'ya da yer verilmiş. MediaTek, bununla AI işleme performansının selef model olan Dimensity 1200'e göre 4 kat daha yüksek olacağının ve daha düşük enerji çekeceğinin müjdesini veriyor.

Dimensity 9000, ayrıca 320 MP görüntüleri destekliyor. Elbette herhangi bir telefonda bu çözünürlükleri görmek şu an için pek mümkün olmasa da, yakın gelecekte neden olmasın diyoruz. Ayrıca Bluetooth 5.3'ü destekleyen ilk yonga seti olmasıyla da önem kazanan Dimensity 9000, Wi-Fi 6E'yi de destekliyor.