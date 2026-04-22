Trend Galeri Trend Yaşam Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

Mersin'de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99'a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Kuzey Kıbrıs'ın (KKTC) can suyu olan Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. Su seviyesinin rekor seviyeye çıkmasıyla birlikte, eski Akine Mahallesi'ne dair son izler de bir bir silindi. Baraj gölünün tam ortasında tek başına yükselen minare, hem geçmişin hatıralarını yaşatıyor hem de görenleri hüzne boğuyor. İşte sular altındaki mahallenin hikayesi...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:26
Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

Su yüzeyinde tek başına yükselen minare, doğadaki değişimi ve sular altında kalan bir yaşamın izlerini aynı karede buluşturuyor. Alaköprü Barajı doluluk oranı ile birlikte ortaya çıkan bu tablo, bir yandan su kaynaklarının önemini gösterirken diğer yandan geçmişe dair hatıraların nasıl korunmaya çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

SADECE ŞEREFESİ GÖRÜNÜYOR!

Anamur'da bahar yağışlarıyla birlikte Alaköprü Barajı, adeta dolup taştı. Şubat ayında yapılan çekimlerde minarenin gövdesi hala seçilebilirken, Mart ayı itibarıyla sular minarenin şerefesine kadar tırmandı. Kameralarına yansıyan görüntülerde, eski köy evlerinin tamamen karanlığa gömüldüğü, gökyüzüne doğru uzanan tek yapının ise eski caminin minaresi olduğu görüldü.

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

"ONU GÖRDÜKÇE DEDELERİMİZİ HATIRLIYORUZ"

Eski yerleşim yerinin sulara gömülmesini hüzünle izleyen Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

"Eski köyümüzden geriye sadece bu minare kaldı. Onu suyun üzerinde gördükçe dedelerimizden kalan hatıralar canlanıyor. Bu bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi."

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

MODERN KÖY KURULDU

Baraj projesi kapsamında tahliye edilen köylüler için devlet eliyle daha yüksek bir noktada modern bir yerleşim alanı inşa edildi. Konutlar, okul ve yeni bir cami ile yaşam devam etse de, suyun üzerindeki minare yansıması bölge halkı için geçmiş ile bugün arasındaki en güçlü bağ olmayı sürdürüyor.

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

YENİ YERLEŞİMDE HAYAT DEVAM EDİYOR

Yeni yerleşim alanında konutların yanı sıra okul, cami ve sosyal donatı alanları da hizmete alındı. Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise eski caminin su altında kalmasına rağmen dini hayatın kesintiye uğramadığını söyledi. Şahin, yeni camide ibadetlerin sürdüğünü ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti.

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

ANAMUR OVASI VE KKTC İÇİN CAN SUYU

Her ne kadar bir köy sular altında kalsa da, Alaköprü Barajı hem Anamur Ovası'ndaki tarımsal üretimi şaha kaldırıyor hem de Yavru Vatan KKTC'ye hayati önem taşıyan içme suyunu sağlıyor. Baraj gölü üzerinde yükselen minare ise bu büyük değişimin en sessiz ve en etkileyici şahidi olarak kalmaya devam ediyor.

Mersin’de Sular Mahalleyi Yuttu! Su Seviyesi Yüzde 99’a Çıktı, Sadece O Yapı Ayakta Kaldı...

ALAKÖPRÜ BARAJI TARIMA DA KATKI SAĞLIYOR

Alaköprü Barajı, sadece içme suyu teminiyle değil, aynı zamanda tarımsal üretime sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. Mahalle sakinleri, baraj sayesinde Anamur Ovası'nda sulama imkanlarının arttığını ve üretimin güçlendiğini belirtiyor.
Bu durum, bölge ekonomisine uzun vadede önemli katkılar sunması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör