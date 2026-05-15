Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

Şehirlerin yapay ışıklarından tamamen arınmış, karanlığın en saf haliyle buluştuğu yeryüzünün en özel noktaları, gökyüzünün gizemli güzelliğini çıplak gözle izlemek isteyen seyahat tutkunlarına kapılarını açıyor. Ürdün'ün kızıl çöllerinden Bolivya'nın yıldızları yansıtan dev aynasına, İsveç'in dans eden kuzey ışıklarından Anadolu'nun Nemrut ve Kaz Dağları gibi efsanevi zirvelerine kadar 23 benzersiz rota evrenin sonsuzluğunu gözler önüne seriyor.