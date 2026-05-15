Trend Galeri Trend Yaşam Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye'den 5 Yer Var...

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye'den 5 Yer Var...

Suni ışık kirliliğinin boğucu karanlığından uzaklaşarak evrenin gerçek ihtişamına tanık olmaya hazır mısınız? Karanlığın içinde yıldızların adeta dans ettiği, meteor yağmurlarının gökyüzünü bir tuvale dönüştürdüğü ve kuzey ışıklarının yeşil-mor dansıyla büyülediği o efsanevi yerler açıklandı. Adeta evrenle doğrudan bir bağ kuruyormuş gibi hissettiren dünyanın en büyüleyici 23 noktası…

Giriş Tarihi: 15.05.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 12:26
Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

Şehirlerin yapay ışıklarından tamamen arınmış, karanlığın en saf haliyle buluştuğu yeryüzünün en özel noktaları, gökyüzünün gizemli güzelliğini çıplak gözle izlemek isteyen seyahat tutkunlarına kapılarını açıyor. Ürdün'ün kızıl çöllerinden Bolivya'nın yıldızları yansıtan dev aynasına, İsveç'in dans eden kuzey ışıklarından Anadolu'nun Nemrut ve Kaz Dağları gibi efsanevi zirvelerine kadar 23 benzersiz rota evrenin sonsuzluğunu gözler önüne seriyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

WADİ RUM (ÜRDÜN)

Kızıl kumları ve devasa kayalıkları nedeniyle "Ay Vadisi" olarak bilinen bu UNESCO Dünya Mirası, berrak gökyüzüyle Samanyolu'nu adeta elinizi uzatsanız dokunacak kadar yakınlaştırıyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

ATACAMA ÇÖLÜ (ŞİLİ)

Dünyanın en kuru çölü olan bu coğrafya, sıfır ışık kirliliğiyle adeta devasa bir açık hava gözlemevi ve Samanyolu'nun en net izlendiği yerlerin başında geliyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

ALTIN KUMLAR ÇÖLÜ (RİYAD, SUUDİ ARABİSTAN)

Modern şehrin hemen dışındaki bu çöl, özellikle yeni ay dönemlerinde meteor yağmurları ve gezegen geçişleri için kusursuz bir sahneye dönüşüyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

AORAKİ MACKENZİE DARK SKY RESERVE (YENİ ZELANDA)

Güney yarım kürenin büyüleyici ışıklarını (Aurora Australis) ve parlayan gezegenleri çıplak gözle bile en ince detayına kadar görebileceğiniz bir cennet.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

SALAR DE UYUNİ GÖLÜ (BOLİVYA)

Yağışlı mevsimde ince bir su tabakasıyla kaplanan dünyanın en büyük tuz düzlüğü, geceleri gökyüzündeki tüm yıldızları yere yansıtarak sonsuz bir aynaya dönüşüyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KERRY (İRLANDA)

Avrupa'nın en karanlık gökyüzüne sahip rezervinde, Atlantik Okyanusu'nun dalgaları eşliğinde kendinizi Kelt mitolojisinin içinde hissedeceksiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

GRASSLANDS NATİONAL PARK (KANADA)

Bozkırın ortasındaki bu milli parkta sadece yıldızların ışıltısını değil, dans eden gezegenleri de kesintisiz izleyebilirsiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

NATURAL BRİDGES NATİONAL MONUMENT (AMERİKA)

Utah'ın devasa doğal kaya köprülerinin çerçevelediği bu parkta, Haziran-Ağustos arası Samanyolu'nun merkezini, kışın ise Orion ve Büyükayı takımyıldızlarını seyredebilirsiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

IRİOMOTE-ISHİGAKİ NATİONAL PARK (JAPONYA)

Asya'nın ilk karanlık gökyüzü parkı unvanına sahip bu tropik cennet, denizin huzurunu Japon mitolojisinin yıldız hikayeleriyle birleştiriyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KRUGER NATİONAL PARK (GÜNEY AFRİKA)

Şehir ışıklarından tamamen uzak bu vahşi yaşam alanında, yıldızların altında aslanların kükremesini dinleyerek güney yarım küre gökyüzünü izleyebilirsiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KİRUNA (İSVEÇ)

Kuzey kutup dairesindeki bu rüya şehir, karla kaplı manzaranın üzerinde dalgalanan Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) yeşil ve mor dansına ev sahipliği yapıyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

JOSHUA TREE NATİONAL PARK (KALİFORNİYA, AMERİKA)

İkonik Joshua ağaçları ve çarpıcı kaya oluşumları arasında, çölün mistik sessizliğinde yeni ay dönemlerinde Samanyolu parıltısını izleyebilirsiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

WESTHAVELLAND (ALMANYA)

Berlin'e sadece bir saat uzaklıkta bulunan bu doğa harikası, Almanya'nın ilk karanlık gökyüzü rezervi olarak sessiz göl kenarlarında yıldız şöleni vadediyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

TEİDE ULUSAL PARKI (TENERİFE, İSPANYA)

Volkanik zirveleri ve dünyaca ünlü Tenerife Astronomi Gözlemevi ile bu UNESCO mirası park, gezegenleri çıplak gözle izleme fırsatı sunuyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

ULURU (AVUSTRALYA)

Kızıl topraklar üzerinde yerel Aborjin kültürünün yıldız mitlerini dinlerken, Samanyolu'nun ihtişamına bambaşka bir perspektiften bakacaksınız.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

NAMİB ÇÖLÜ (NAMİBYA)

Dünyanın en eski çölünde, göz alabildiğine uzanan altın kum tepelerinin gökyüzüyle birleştiği o sonsuz rüyaya tanıklık edin.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

LAPLAND (FİNLANDİYA)

Karla kaplı ormanların içinde yer alan ünlü cam iglo otellerinde, sıcacık yatağınızdan kuzey ışıklarının büyüleyici dansını izleyebilirsiniz.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

TORRANCE BARRENS DARK-SKY PRESERVE (ONTARİO, KANADA)

Kuzey Amerika'nın ilk karanlık gökyüzü rezervlerinden biri olan bu bölge, göl kenarında yıldız kümelerini çıplak gözle keşfetmek isteyenleri çağırıyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN)

Devasa kral heykellerinin gölgesinde, geçmişin ihtişamı ile evrenin sonsuzluğunu bir arada hissedeceğiniz, Samanyolu'nun en mistik izlendiği UNESCO mirası zirve.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KAZ DAĞLARI (BALIKESİR)

Efsanelere konu olan yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla, çam ormanlarının arasından Samanyolu'nu çıplak gözle izleyebileceğiniz mitolojik bir sığınak.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

HATİLA VADİSİ (ARTVİN)

Karadeniz'in derin vadilerini yıldızlarla birleştiren bu milli park, vadiye yayılan sessizliğiyle gökyüzünü masalsı bir atmosfere dönüştürüyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KARTAL GÖLÜ (MUĞLA)

Sandras Dağı'nın zirvesine yakın, el değmemiş bu gizli cennette, gölün yüzeyine yansıyan Samanyolu parıltısı gerçek bir rüyayı andırıyor.

Meğer Burnumuzun Dibindeymiş! Dünyanın En İyi 23 Gökyüzü Gözlem Noktası: Türkiye’den 5 Yer Var...

KIZIL VADİ (KAPADOKYA)

Peribacalarının mistik siluetleri eşliğinde, gündüzün kızıl tonlarını geceleri takımyıldızlarının ihtişamıyla taçlandıran benzersiz bir vadi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör