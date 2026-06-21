Trend Galeri Trend Yaşam Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Çamaşır makinesine kıyafetleri attıktan sonra çoğumuz hiç düşünmeden 40 derece programını seçiyoruz. Günlük hayatta alışkanlık haline gelen bu tercih, sanılanın aksine kıyafetler için her zaman en doğru seçenek olmayabilir. Uzmanlara göre çamaşırları sürekli 40 derecede yıkamak, kumaşların yapısını zamanla yıpratarak renklerin solmasına ve kıyafetlerin ömrünün kısalmasına neden olabiliyor. Peki hem hijyen sağlayan hem de kıyafetleri koruyan ideal yıkama programı hangisi? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:03