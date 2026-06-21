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Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Çamaşır makinesine kıyafetleri attıktan sonra çoğumuz hiç düşünmeden 40 derece programını seçiyoruz. Günlük hayatta alışkanlık haline gelen bu tercih, sanılanın aksine kıyafetler için her zaman en doğru seçenek olmayabilir. Uzmanlara göre çamaşırları sürekli 40 derecede yıkamak, kumaşların yapısını zamanla yıpratarak renklerin solmasına ve kıyafetlerin ömrünün kısalmasına neden olabiliyor. Peki hem hijyen sağlayan hem de kıyafetleri koruyan ideal yıkama programı hangisi? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:03
Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Birçoğumuzun yıllardır alışkanlıkla tercih ettiği 40 derece programı, özellikle günlük kullanımda kirlenen kıyafetler için çoğu zaman gereğinden yüksek bir sıcaklık anlamına geliyor.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Yüksek sıcaklıkta yapılan yıkamalar, kumaş liflerinin zamanla zayıflamasına yol açarken kıyafetlerin renklerinin solmasına ve ilk günkü görünümünü kaybetmesine neden olabilir.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Günümüzde çamaşır deterjanları düşük sıcaklıklarda da yüksek performans gösterecek şekilde geliştirildiği için, geçmişten gelen "su ne kadar sıcaksa temizlik o kadar iyi olur" anlayışı artık büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiş durumda.

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Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Günlük kullanımda tercih edilen tişörtler, gömlekler, spor kıyafetleri, iç çamaşırları ve hafif kirli nevresimler için 30 derece yıkama programı çoğu zaman yeterli temizlik sağlar.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

NEDEN İDEAL SICAKLIK 30 DERECE?

Birçok kumaş için 30 derece temizlik, kumaş ömrünün en iyi şekilde korunmasını sağlıyor.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Üzerimize bulaşan günlük kirler, ter, toz ve yemek lekeleri bu ısıda genelde rahatlıkla çıkar.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Özellikle kumaşı hassas dokulu giysilerde 30 dereceyi tercih etmek, kumaşın yapısının bozulmasını engelleyeceğinden en doğru seçeneklerden biri olacaktır.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

DÜŞÜK ISIDA YIKAMANIN FAYDALARI NELER?

1. Sıcak su, kumaş liflerini daha hızlı yıpratır.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Daha serin yıkama, form kaybını azaltır, tüylenmeyi geciktirir ve özellikle yün, ipek, viskon gibi hassas materyallerin ömrünü belirgin şekilde uzatır.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

2.Canlı ve koyu renkler, yüksek ısıdan uzak tutulduğunda daha geç solar. Ayrıca diğer parçalara boya verme riski de azalır.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

3. Özellikle pamuk ve bazı yünlü karışım kumaşlar için 30 derece, çekme ihtimalini önemli ölçüde düşürür.

Meğer yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Uzmanı uyardı: Çamaşırlarınızı sakın 40 derecede yıkamayın!

Yüksek ısılarda görülen istenmeyen büzüşmeler daha seyrek yaşanır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör