Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?