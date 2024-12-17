Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle ile TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki mücadelesi sürdüğü yapımın 17 Aralık 2024 tarihli son bölümde, Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle, full HD, kesintisiz ve tek parça...