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Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle ile TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki mücadelesi sürdüğü yapımın 17 Aralık 2024 tarihli son bölümde, Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle, full HD, kesintisiz ve tek parça...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:37
Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına topluyor. Her hafta salı günleri seyirci ile buluşan tarihi yapımın bu haftaki bölümünde Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça...

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 28. BÖLÜM İZLE

Dizinin 17 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 28. BÖLÜM KONUSU

Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. Kendisi de atını deniz kıyısına sürerek bu büyük deniz savaşını bizzat takip eder. Peki, Süleyman Paşa bu kritik görevde başarılı olabilecek midir?

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Öte yandan, dehlizlerdeki büyük kaya, Satılmış Ağa'nın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniyye'nin kapıları Mehmed'in taarruz planına açılır. Mehmed kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey, Saltuk ve Satılmış Ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onları Konstantiniyye'de neler beklemektedir? Görev başarıyla tamamlanacak mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?

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