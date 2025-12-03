Mehmed Fetihler Sultanı 60. bölüm izle: Vlad’ın maskesi düştü! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm

Cephede ise Osmanlı birlikleri, Draven'in hazırladığı ölümcül tuzaklarla ve Komnenos'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıyadır. Hem akıncılar hem paşalar, Pontus'un sarp coğrafyasında ağır kayıpların eşiğine gelir. Her adımda tehlike büyür, verilen kararların bedeli ağırlaşır.

Bu süreçte bazı kapılar gizli anlaşmalara, bazıları ise ihanet ihtimaline açılır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölüm kalım mücadelesi verirken, Sultan Mehmed'in vereceği bir karar hem şehrin hem de ordunun kaderini değiştirecektir.