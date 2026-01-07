Mehmed: Fetihler Sultanı 65. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile yayında

Bosna'da kurulan kanlı planlar Balkanlar'ı yeni bir fırtınanın eşiğine getirir. Suç, masumların üzerine yıkılırken, kralların ve papalığın hesapları uğruna büyük bedeller ödenecek gibidir. Vlad ise bu karanlık oyunda kendi payını almak için beklenmedik bir hamle yapar. Papa'ya verilen sözler ve krallıkların hesapları, Balkanlar'ı nasıl bir felakete sürükleyecektir? Vlad'ın öfkesi, bu oyunu bambaşka bir yöne mi çevirecektir?

Payitahtta boşalan makamlar, sadece yeni atamaları değil, derin bir güç mücadelesini de beraberinde getirir. Aynı ocağın evlatları artık farklı saflarda dururken, saray içindeki gerilim gün yüzüne çıkar.