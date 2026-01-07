Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 65. bölüm fragmanı yayında! "Vlad bizim can düşmanımızdır!" TRT 1 ile izle

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yayınlanan 64. bölümüyle izleyiciyi yine tarihin tozlu ve şanlı sayfalarına götürdü. Osmanlı sarayında intikam yeminleri edilirken, Sultan Mehmed'in Balkanlar'daki hamleleri dengeleri değiştirdi. İzleyiciler şimdiden "Mehmed: Fetihler Sultanı 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, gelecek hafta Sultan Mehmed'i ve Konstantinopolis'i neler bekliyor? İşte fragman ve yeni bölüm hakkındaki son durum.

Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethi yolundaki kararlı yürüyüşünü konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı, 6 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. 64. bölümünardından TRT 1 izleyicileri gelecek haftanın ipuçlarını merak ediyor. Peki; yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahabeddin Paşa'nın şehadeti sarayda ve orduda büyük bir sarsıntı yaratırken Sultan Mehmed, lalasının intikamını almak için "taş üstünde taş, baş üstünde baş" bırakmayacağına dair ant içer. Kalbinde yanan ateş artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Sultan Mehmed'in yeni hamlesi ne olacaktır? Yüreğinde yanan ateş hangi karanlık yolları aydınlatacaktır?

Bosna'da kurulan kanlı planlar Balkanlar'ı yeni bir fırtınanın eşiğine getirir. Suç, masumların üzerine yıkılırken, kralların ve papalığın hesapları uğruna büyük bedeller ödenecek gibidir. Vlad ise bu karanlık oyunda kendi payını almak için beklenmedik bir hamle yapar. Papa'ya verilen sözler ve krallıkların hesapları, Balkanlar'ı nasıl bir felakete sürükleyecektir? Vlad'ın öfkesi, bu oyunu bambaşka bir yöne mi çevirecektir?

Payitahtta boşalan makamlar, sadece yeni atamaları değil, derin bir güç mücadelesini de beraberinde getirir. Aynı ocağın evlatları artık farklı saflarda dururken, saray içindeki gerilim gün yüzüne çıkar.

Bosna yollarına düşen akıncılar, ihanetle örülmüş bir pusuya doğru ilerlerken mazlum bir köy, büyük hesaplaşmaların ortasında kalır. Ancak kader, karanlık planların tam ortasında hiç beklenmeyen bir direnişi doğurur. İntikam kılıcı kimin elinde yükselecektir?

Tüm bu yaşananların ardından Sultan Mehmed, düşmanlarının kurduğu oyunları kendi lehine çeviren keskin zekâsını bir kez daha ortaya koyar. Onun nazarında ihanet bile artık hizmetkârdır.