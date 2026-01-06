Trend
Mehmed: Fetihler Sultanı 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yayınlanan 64. bölümüyle izleyiciyi yine tarihin tozlu ve şanlı sayfalarına götürdü. Osmanlı sarayında intikam yeminleri edilirken, Sultan Mehmed'in Balkanlar'daki hamleleri dengeleri değiştirdi. İzleyiciler şimdiden "Mehmed: Fetihler Sultanı 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, gelecek hafta Sultan Mehmed'i ve Konstantinopolis'i neler bekliyor? İşte fragman ve yeni bölüm hakkındaki son durum.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:46