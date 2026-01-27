Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Bosna'da Stefan ve Vlad'ın aldığı karar bölgeyi ateşe sürükler. Bahadır Bey ve Bali Bey'in müdahalesi ise yalnızca bir kurtuluş değil, saraya uzanacak yeni bir hikâyenin başlangıcı olur. Prenses Rose Edirne'ye gelmiştir. Prensesin gelişi Edirne'de hangi taşları yerinden oynatacaktır?