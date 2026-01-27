Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1'de salı akşamları ekrana gelen Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle izleyicinin takibini sürdürüyor. 67. bölümün ardından hikâyede yaşanan gelişmeler, bir sonraki bölüme dair merakı artırdı. Dizide olayların nasıl ilerleyeceği ve karakterlerin alacağı kararlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Mehmed: Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 23:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:41
Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihî dizi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini korumaya devam ediyor. Dizinin 67. bölümünün ardından yaşanan gelişmeler, bu kez 68. bölümle ilgili merakı artırdı. Hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve yeni bölümde nelerin yaşanacağı araştırılırken, izleyiciler Mehmed: Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte yeni bölüme dair son gelişmeler…

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeniçeri Ocağı'ndaki huzursuzluk sarayın gündemine taşınırken, Sultan Mehmed devlet içinde hassas bir dengeyle yüzleşir. Ocakla kurulan yeni temaslar, Zağanos ve Kurtçu Paşa'nın da dikkatini çeker.

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Bosna'da Stefan ve Vlad'ın aldığı karar bölgeyi ateşe sürükler. Bahadır Bey ve Bali Bey'in müdahalesi ise yalnızca bir kurtuluş değil, saraya uzanacak yeni bir hikâyenin başlangıcı olur. Prenses Rose Edirne'ye gelmiştir. Prensesin gelişi Edirne'de hangi taşları yerinden oynatacaktır?

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kraliçe Katerina'nın altın arayışı Ragusa yolunda tehlikeli bir süreci başlatır. Vlad'ın güvendiği bir isimden sızan bilgiler, Sultan Mehmed'in önüne beklenmedik bir fırsat koyar.

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Ormanda kurulan bir pusu, limanda yaşanan acı bir kayıp ve sarayda yankılanan müjdeli bir haber, herkes için yeni bir dönemin başladığını fısıldar.

Mehmed Fetihler Sultanı 68. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?