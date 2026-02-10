Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölüm izle: TRT 1 ile yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekrana gelecek 69. bölümüyle tarihi değiştirecek hamlelere sahne oluyor. Sultan Mehmed'in kuşatma hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Bizans cephesindeki iç karışıklıklar ve Papa'nın beklenmedik hamlesi dengeleri altüst ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölümde neler olacak? İşte, izleme ekranı:
Giriş Tarihi: 10.02.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 19:31