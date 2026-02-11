Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölümü yayında: "Mutlu gün kabusa döndü!" TRT 1 ile son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekrana gelecek 69. bölümüyle tarihi değiştirecek hamlelere sahne oluyor. Sultan Mehmed'in kuşatma hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Bizans cephesindeki iç karışıklıklar ve Papa'nın beklenmedik hamlesi dengeleri altüst ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölümde neler olacak? İşte, izleme ekranı:

Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:13
Osmanlı tarihinin en görkemli dönemini ekranlara taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, 10 Şubat Salı akşamı sarsıcı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmed Han, sadece surlara karşı değil, aynı zamanda müttefik görünen hainlere ve Avrupa'dan gelen haçlı tehdidine karşı da stratejik bir deha sergiliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 69. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani/bolum

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlığına girişirken payitahtta dengeler yeniden kurulur. Mahmud Paşa'nın divana dönüşü bazılarını rahatlatırken, bazıları için fırtınanın habercisi olur. Devletin bekası adına atılan adımlar sadakat ile ihtirası bir kez daha karşı karşıya getirirken, sarayda oynanan gizli oyunlar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Peki, Mehmed'in etrafındaki isimlerden hangisi gerçekten ona bağlı, hangisi kendi hesaplarının peşindedir?

Sultan Mehmed'in Ragusa Prensesi Rose ile siyasi bir evliliğe razı olması, görünmeyen hangi bedelleri beraberinde getirecektir? Güç uğruna verilen kararlar, hanedanın kaderini nasıl etkileyecek?

Cephede kurulan büyük bir tuzak, düşmanları tek tek sahaya çekerken savaşın yönünü değiştirecek bir hesaplaşmaya kapı aralar. Ancak bu hamle, yaklaşan fırtınanın sadece başlangıcı mıdır?

Divan-ı Hümayun'da alınan karar nettir: Artık hedef, ejderhanın kalan başlarını da ortadan kaldırmaktır. Konstantiniyye'den yükselen bu yürüyüş, tarihin akışını değiştirecek yeni bir destanın habercisi olabilir mi? Kızılelma yolunda Osmanlı'yı nasıl sınavlar beklemektedir?

