Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölümü yayında: "Mutlu gün kabusa döndü!" TRT 1 ile son bölüm izle
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekrana gelecek 69. bölümüyle tarihi değiştirecek hamlelere sahne oluyor. Sultan Mehmed'in kuşatma hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Bizans cephesindeki iç karışıklıklar ve Papa'nın beklenmedik hamlesi dengeleri altüst ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 69. bölümde neler olacak? İşte, izleme ekranı:
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:13