Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 71. bölüm 1. fragmanı izle: “Savaş artık başladı” Gelecek bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. 70. bölümün ardından yaşanan gelişmeler, hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair beklentiyi yükseltti.Karakterlerin alacağı kritik kararlar ve olay örgüsünün yönü merak edilirken, 71. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:14
TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle ilgi görmeyi sürdürüyor. 70. bölüm sonrası yaşanan gelişmeler, sıradaki bölüme dair beklentiyi artırdı.Hikâyenin nasıl devam edeceği merak edilirken, izleyiciler 71. bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih Sultan Mehmed, Divan-ı Hümayun'u toplar ve yeni Kızılelma'nın Bosna olduğunu ilan eder. Ancak bu karar, görünen bir sefer fermanından çok daha fazlasıdır. Bosna yalnızca bir kapıdır. O kapının ardında ise Orta Avrupa'nın en kudretli akıllarından biri durmaktadır: Matthias Corvinus.

Mehmed bilir ki Bosna'ya yürümek demek, yalnızca bir toprak parçasını hedef almak değildir. Asıl mesele, "kurt gibi zeki" dediği bu kralın hamlelerini boşa çıkarmaktır. Ve bu kez çözüm kılıçta değil, kelimelerdedir.

Sarayda dengeleri sarsan karar gelir. Elçi olarak Şehzade Bayezid gönderilecektir. Bu yalnızca bir diplomasi vazifesi değildir; bir şehzadenin devlet aklıyla sınanacağı, rüştünü ispat edeceği bir eşiktir. İshak Paşa içinse bu karar, ince bir siyaset hamlesinden ziyade, karanlık bir yolculuğun başlangıcıdır. Ona göre bu görev, genç şehzade için açık bir tehlikedir. Devlet aklı ile baba şefkati arasında sıkışan saray erkânı, suskun bir fırtınanın içindedir.

"Aklın kılıcın, sözün kalkanın olacak."

Bu cümle, bir nasihatten öte bir kader işaretidir. Ancak sarayda herkes kaderi beklemez…İshak Paşa, şehzadenin dönüşünden emin değildir. Onu korumak için devlet nizamını zorlayacak bir planın içine sürüklenir. Gizli hamleler, geciken emirler, değişen güzergâhlar… Fakat Osmanlı sarayında hiçbir sır uzun süre gölgede kalmaz.

Öte yanda, pusuda bekleyen iki isim vardır: Vlad III ve Gabor. Osmanlı'nın hazırlıklarını sezmiş gibidirler. Savaş daha başlamadan, gücü kökünden kırmayı hedeflerler. Niş'te dökülen toplar, imparatorluğun yeni kudret nişanesidir. Yanlış bir ateş, bütün orduyu karanlığa sürükleyebilir. Tek bir kıvılcım, bir ordunun kaderini değiştirebilir. Vlad ve Gabor'un planı nedir?

Balkanlar'da ise rüzgâr tersine dönmektedir. Küçük prenslikler, iki büyük güç arasında kalmıştır. Kimi korkuyla, kimi hırsla taraf seçmeye zorlanır. Mehmed'in cevabı gecikmez; gölgesine sığınanla gölgesinden kaçanı ayırmakta tereddüt etmez.

Ve hikâye dar bir vadide düğümlenir…

Genç bir şehzade, karşısında disiplinli bir Macar ordusu ve belki de görünenden daha derin bir hesapla yüz yüzedir. Diplomasi için uzanan el mi ağır basacak, yoksa tarihin dili bir kez daha çelikle mi yazılacak?