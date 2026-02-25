Mehmed Fetihler Sultanı 71. bölüm 1. fragmanı izle: “Savaş artık başladı” Gelecek bölümde neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih Sultan Mehmed, Divan-ı Hümayun'u toplar ve yeni Kızılelma'nın Bosna olduğunu ilan eder. Ancak bu karar, görünen bir sefer fermanından çok daha fazlasıdır. Bosna yalnızca bir kapıdır. O kapının ardında ise Orta Avrupa'nın en kudretli akıllarından biri durmaktadır: Matthias Corvinus.

Mehmed bilir ki Bosna'ya yürümek demek, yalnızca bir toprak parçasını hedef almak değildir. Asıl mesele, "kurt gibi zeki" dediği bu kralın hamlelerini boşa çıkarmaktır. Ve bu kez çözüm kılıçta değil, kelimelerdedir.