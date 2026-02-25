Trend
Mehmed Fetihler Sultanı 71. bölüm 1. fragmanı izle: “Savaş artık başladı” Gelecek bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. 70. bölümün ardından yaşanan gelişmeler, hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair beklentiyi yükseltti.Karakterlerin alacağı kritik kararlar ve olay örgüsünün yönü merak edilirken, 71. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:14