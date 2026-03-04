Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 72. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 71. bölümün ardından 72. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizide yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 00:21
TRT 1'de yayınlanan tarihî dizi Mehmed: Fetihler Sultanının 72. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizide yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargâhında topladığı divanda seferin yönünü değiştiren sırrı açıklar. Herkes ordunun Bosna üzerine yürüyeceğini düşünürken, Mehmed hedefin Macar diyarı olduğunu ilan eder. "Sırla yürüyen devlet" anlayışıyla şekillenen bu karar hem Osmanlı ordusunda hem Avrupa cephelerinde dengeleri sarsacaktır.

Şehzade Beyazıd, düşman sarayında yürüttüğü zorlu görevle yalnızca diplomatik bir mesaj taşımakla kalmaz; ortaya koyduğu kanıtlar karşı cephede beklenmedik bir çözülmeye yol açar. Ancak bu tehlikeli vazife, baba ile oğul arasındaki görünmez mesafeyi de derinleştirir. Devlet için verilen kararların bedeli ne olacaktır?

Cephede Sadrazam İshak Paşa, imkânsız denilen Drine Kalesi'ni ele geçirerek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırır. Fakat kazanılan bu başarı, karanlık bir intikam hamlesiyle gölgelenir; geçmişten gelen bağlar ölümcül bir hesaplaşmaya dönüşür.

Avrupa cephesinde geri çekilme kararları ve taht hesapları yeni bir güç mücadelesi başlatır. Macar Kralı Mattias'ın emrine rağmen komutan Gabor ülkesine dönmeyi reddeder. Vlad ve Nador'un planıyla Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefler. Katerina bu evliliği kabul edecek midir? Komutan Gabor'un Osmanlı'ya karşı sonuna kadar savaşma kararı, dengeleri değiştirecek kadar büyük bir çatışmaya yol açabilir mi?

Aile içinde kırgınlıkların büyüdüğü, cephede fedakârlığın sınandığı bu bölümde Sultan Mehmed, hem hükümdar hem baba olarak ağır bir sınav verir. Seferin kaderini belirleyecek bu hamleler zaferi mi getirecek, yoksa daha büyük bir fırtınanın habercisi mi olacak?

