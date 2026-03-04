Mehmed Fetihler Sultanı 72. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Cephede Sadrazam İshak Paşa, imkânsız denilen Drine Kalesi'ni ele geçirerek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırır. Fakat kazanılan bu başarı, karanlık bir intikam hamlesiyle gölgelenir; geçmişten gelen bağlar ölümcül bir hesaplaşmaya dönüşür.

Avrupa cephesinde geri çekilme kararları ve taht hesapları yeni bir güç mücadelesi başlatır. Macar Kralı Mattias'ın emrine rağmen komutan Gabor ülkesine dönmeyi reddeder. Vlad ve Nador'un planıyla Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefler. Katerina bu evliliği kabul edecek midir? Komutan Gabor'un Osmanlı'ya karşı sonuna kadar savaşma kararı, dengeleri değiştirecek kadar büyük bir çatışmaya yol açabilir mi?