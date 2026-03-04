Trend
Mehmed Fetihler Sultanı 72. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?
TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 71. bölümün ardından 72. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizide yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:19
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 00:21