Mehmed Fetihler Sultanı 82. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm izleme ekranı

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Vlad'ın Osmanlı ordugâhına düzenlediği baskın kanlı bir şekilde bastırılır. Mehmed, Mahmud Paşa, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler Eflaklıları kılıçtan geçirirken Vlad son anda Mehmed'in elinden kurtulur. Bir kez daha ölümden kaçan Vlad, geride harap olmuş bir ordu bırakır.

Baskın sırasında Vlad'ın karşısına çıkan Süleyman, canı pahasına onunla savaşır ve ağır yaralanır. Herkes onun cesaretini konuşurken Mehmed'in öfkesi dinmez. Çünkü Vlad hâlâ hayattadır.

Ertesi gün şehitlerin tespiti yapılırken Mehmed, İshak ve Bali'ye sert çıkar. Ona göre Vlad'ın kaçmasının sebebi verilen tertibin bozulmasıdır. Ancak çok geçmeden daha büyük bir mesele ortaya çıkar. Şehzade Mustafa ortalıkta yoktur.