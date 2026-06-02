Mehmed Fetihler Sultanı 82. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm izleme ekranı

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 82. bölüm izle linki, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde seyirciler tarafından sorgulanıyor. Eflak seferinde Şehzade Mustafa'nın Vlad'ın ölüm pusu çemberine düştüğü, kılıçların çekildiği heyecan dolu anlar gündemde.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 19:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 19:32
Sultan Mehmed Han ile Kont Vlad arasındaki amansız savaşı ekrana taşıyan popüler yapım, bu hafta izleyicilerini tarihin en gerilimli sayfalarına götürüyor. Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme ekranı şimdiden yoğun ilgi görüyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI 82. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Vlad'ın Osmanlı ordugâhına düzenlediği baskın kanlı bir şekilde bastırılır. Mehmed, Mahmud Paşa, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler Eflaklıları kılıçtan geçirirken Vlad son anda Mehmed'in elinden kurtulur. Bir kez daha ölümden kaçan Vlad, geride harap olmuş bir ordu bırakır.

Baskın sırasında Vlad'ın karşısına çıkan Süleyman, canı pahasına onunla savaşır ve ağır yaralanır. Herkes onun cesaretini konuşurken Mehmed'in öfkesi dinmez. Çünkü Vlad hâlâ hayattadır.

Ertesi gün şehitlerin tespiti yapılırken Mehmed, İshak ve Bali'ye sert çıkar. Ona göre Vlad'ın kaçmasının sebebi verilen tertibin bozulmasıdır. Ancak çok geçmeden daha büyük bir mesele ortaya çıkar. Şehzade Mustafa ortalıkta yoktur.

Mustafa, birkaç sadık yeniçeriyle birlikte Vlad'ın peşine düşmüştür. Ağabeyi Beyazıd'ın gölgesinde kalmak istemeyen genç şehzade, hem şehitlerin intikamını almak hem de kendisini ispat etmek niyetindedir. Elinde Vlad'ın kellesiyle dönmeye yemin eder.

Öte yandan Vlad da peşindeki kişinin Mustafa olduğunu öğrenir. Kaçmak yerine bunu fırsata çevirmeye karar verir. Eğer Mehmed'in oğlunu sağ ele geçirirse savaşın kaderini değiştirebilecektir. Bunun için adamlarıyla birlikte sinsice bir tuzak kurar.

Mahmud Paşa ve solaklar Mustafa'yı bulmak için harekete geçse de sahte izlerle yanlış yöne çekilirler. Mustafa'nın arkasındaki silahtarlar ise pusuya düşürülüp şehit edilir. Böylece genç şehzade, Vlad'ın hazırladığı ölüm çemberinin içinde kalır.

Ormanın derinliklerinde Mustafa ile Vlad nihayet karşı karşıya gelir. Yeniçeriler şehzadelerini korumak için canlarını ortaya koyar. Kazım, Danyal ve Yaman başta olmak üzere yiğitler birer birer düşerken çarpışma ölüm kalım savaşına dönüşür.

Tam Osmanlılar üstünlüğü ele geçiriyor gibi görünürken Vlad'ın gizlediği okçular ortaya çıkar. Yağan oklar yeniçerileri kırıp geçirir. Son nefesine kadar savaşan Yaman, bedenini siper ederek Mustafa'yı korur ve kaçmasını ister. Şehzade Mustafa'nın akıbeti ne olacaktır?

Ordugâhta ise Mehmed oğlundan gelecek haberi beklemektedir. Gülşah Hatun'un mektubu eline ulaştığında bir sultan değil, evladından haber alamayan bir baba gibi sarsılır.

Osmanlı ordusu Targovişte önlerine ulaşırken Mehmed ile Vlad arasındaki hesaplaşma daha da büyür. Bir tarafta oğlunu arayan bir baba, diğer tarafta son kozunu oynamaya hazırlanan bir düşman vardır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör