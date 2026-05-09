Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatu

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirilen Arabacı, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans sürecinde "ticari bankalarda transfer fiyatlandırması" üzerine akademik çalışmalar yürüten Arabacı, ayrıca çeşitli inceleme ve staj programlarına katılmıştır. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılında ise aynı kurumda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

2012-2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu kapsamda 2014-2019 yılları arasında Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Arabacı, bu görevini devam ettirmekteydi.