Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatu

TÜİK Başkanlığına yapılan yeni atama Resmi Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni başkanı oldu. Arabacı'nın uzun yıllara dayanan kamu tecrübesiyle göreve başladığı bildirildi. Peki, Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Giriş Tarihi: 09.05.2026 14:13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Mehmet Arabacı'nın atandığı Resmi Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, daha önce Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Arabacı, yeni görevine başladı. Atama, kamu yönetiminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

MEHMET ARABACI KİMDİR?

Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux kentinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavını başarıyla kazanarak kamu kariyerine adım atan Arabacı, 2001-2004 yılları arasında Hesap Uzman Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirilen Arabacı, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans sürecinde "ticari bankalarda transfer fiyatlandırması" üzerine akademik çalışmalar yürüten Arabacı, ayrıca çeşitli inceleme ve staj programlarına katılmıştır. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılında ise aynı kurumda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

2012-2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu kapsamda 2014-2019 yılları arasında Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Arabacı, bu görevini devam ettirmekteydi.