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Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Hava sıcaklıklarının eksi 25 dereceye kadar düştüğü kar kalınlığının ise 4 metre 80 santimetre ölçüldüğü Hakkari'de Mehmetçik görevinin başında... Bayrak donduran soğukta Mehmetçik görevini sürdürmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 16.01.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 13:31
Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Mehmetçik, aralarında hava sıcaklığının eksi 25 derece, kar kalınlığının ise 4 metre 80 santimetre ölçüldüğü hakkari'deki ikiyaka dağlarında bulunan binbirkapı üs bölgesi de olmak üzere yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.

Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor.

Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti.

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