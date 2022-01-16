Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti!

Mehmetçik, aralarında hava sıcaklığının eksi 25 derece, kar kalınlığının ise 4 metre 80 santimetre ölçüldüğü hakkari'deki ikiyaka dağlarında bulunan binbirkapı üs bölgesi de olmak üzere yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.



