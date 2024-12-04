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KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS merkezi atamalar ne zaman belli oldu mu?

Merkezi atama takvimi Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar tarafından takip ediliyor. KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak yer almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim ve kılavuz doğrultusunda uygun pozisyonlara atamalar gerçekleştirilecek. Adaylar merkezi atama puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki KPSS merkezi atamaları ne zaman,KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?